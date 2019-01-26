Kaza, Bahçe ilçesi, E-90 Otoyolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Abdulkadir Karakuzulu (74) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Yasin K. (48) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Abdulkadir Karakuzulu ile yanındaki eşi Meral (58), oğulları Barış (19) ve Berkay Karakuzulu (17) yaralandı.
Çağrılan ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Berkay Karakuzulu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Yasin K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.