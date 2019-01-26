Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Ocak'ta meydana gelen olayda, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i, av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılmak istenilen Güzel, yolda hayatını kaybetti.



ÖZEL EKİP KURULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, cinayet büro dedektifleri, faillerin kimliklerini belirleyebilmek için, işyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 800 saatlik görüntü inceleyen özel ekip, olaydan 1 gün önce kuyumcunun önünden geçerken kameraya yansıyan bir otomobilden şüphelendi. Görüntüden otomobilin plakasının harf grubunu almayı başaran özel ekip, 8 bine yakın aracı sorguladı.



BEYAZ ATKI ELE VERDİ

Yine görüntülerde olaydan 1 gün önce kuyumcu çevresinde dolaşan 2 kişiden birinin taktığı beyaz atkı özel ekibin dikkatini çekti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen soygun girişiminde de kuyumcuyu öldüren saldırganlardan birinin beyaz atkı takmasından yola çıkan özel ekip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerdeki otomobilin sahibi de olduğu belirlenen beyaz atkılı saldırganın Seyfettin Bilir diğer saldırganın ise Cüneyt Eren olduğu ortaya çıktı. Seyfettin Bilir'in Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan kardeşinin evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, eve operasyon yaptı. Kaçmak isteyen Seyfettin Bilir, ayağından vurularak yakalandı.

Özel ekip, diğer saldırgan Cüneyt Eren'in kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 8 kişiyi de farklı adreslere düzenlediği baskınlarla gözaltına aldı. Ankara Emniyeti'ne getirilen şüphelilere yapılan parmak izi kontrolünde 8 kişi arasındaki bir kişinin ise Cüneyt Eren olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Eren'in kardeşinin kimliğini taşıdığı belirlendi.



TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta suçlarını itiraf eden şüphelilerden Bilir, "Alkolün etkisiyle bir anda korkuya kapılıp ateş ettim. Olay kendiliğinden gelişti" dedi. İkili nöbetçi mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmek' ve 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.