Edinilen bilgilere göre, Kareseki Mahallesi Aktepe Caddesi’nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 GA 375 plakalı otomobil ile 50 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir’de trafik kazası: 8 yaralı
26.01.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 19:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Etiketler : Nevşehir,
600503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600503.aspx
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