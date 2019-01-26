Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEKAMER yetkilileri tarafından 13 Ekim 2018'de İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerin ihbarıyla tedavi altına alınan iribaş deniz kaplumbağası ekiplerin tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Deniz kaplumbağası telef oldu. Tetkikler sonucunda 1 metreden daha uzun misina yuttuğu tespit edilen caretta caretta, bu durumdan dolayı aşırı kilo kaybettiği için gözlem altında tutuluyordu.

Mesanesindeki 1 metreden uzun misina ve aydınlatma ışığının çıkarıldığı deniz kaplumbağasının aynı zamanda karapaksı üzerinde yosunlaşmalar ve parazitleri olduğu da tespit edilmişti. DEKAMER yetkilileri, gözlem altında tutulan Caretta Caretta’yı bugün kaybettiklerini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada; “Unutmayalım, yanlış balıkçılık faaliyetleri sonucunda bir deniz kaplumbağası her ne kadar ağlardan ya da iğnelerden kurtarılsa da bu yaşaması için yeterli olmuyor. Sindirim sistemine kadar giden misinalar, plastik atıklar yaşamları için büyük tehdit oluşturuyor.” denildi.