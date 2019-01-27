Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Antalya’nın batısındaki Kemer ve Kumluca ilçelerinde büyük hasara sebep olan, iki kişinin ölümüne, bir üniversite öğrencisinin de derede kaybolmasına yol açan sağanakla birlikte gelen fırtına ve hortum dün de Antalya Havalimanı’nı vurdu. Havalimanında incelemelerde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Kentte beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58’de Antalya merkez Havalimanı’nı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına, bir hortum oluştu. Havaalanımızda maalesef iki otobüsümüz, bir minibüsümüz ve iki merdivenimiz devrildi. İki uçakta ve bir polis helikopterimizde kısmi hasarlar oluştu. 12 yaralımız var. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok” dedi. Antalya Havalimanı’na hava muhalefeti sebebiyle inemeyen bir yolcu uçağı, Muğla’nın Dalaman Havalimanı’na iniş yaptı.

SERALARDA BÜYÜK ZARAR VAR

Şehirde sabah saatlerinde başlayan fırtına, kent merkezinde hayatı âdeta felç etti. Kentin en işlek caddesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir hâlinde olan iki otomobilin üzerine 10 metre yüksekliğindeki dev ağaçlar devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan sürücüler de çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkarıldı. Antalya’nın Demre ilçesinde de şiddetli fırtına seraların plastik örtülerini uçurdu. Gürses Mahallesi’nde 13 dönümlük biber serası büyük ölçüde zarar gördü. Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ilçede 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolu kapattı.

Antalya’da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından Kumluca ve Aksu ilçesinde çıkan iki hortum, yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Dolu özellikle Aksu ilçesinde cam ve naylon seralara zarar verdi. Kent genelinde çok sayıda portakal ve nar bahçesini su bastı.

ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yağışla taşan dere sebebiyle Alaşehir- Kavaklıdere kara yolunun alt kesiminde kalan araziler su altında kaldı. Tavuk çitliğinde ve serada su baskını sebebiyle yaklaşık 300 tavuk telef oldu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kuvvetli yağış ve fırtınada 80 ağaç devrildi. Turunç-Kumlubük yolunda kayalar yola düştü. Osmaniye Mahallesi’nde yolda toprak kayması meydana geldi, ağaçlar elektrik tellerini koparınca bölgeye bir süre elektrik verilemedi. qİzmir’de de Küçük Menderes Nehri taştı, Kızılcaavlu Mahallesi bölgesinde yaklaşık 400 dönümlük tarım arazisi su altında kaldı.

SEL NİŞANLI ÇİFTİ ALIP GÖTÜRDÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı Billur Atik’in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkiinde taşan dereye kapıldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, Milas’ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik’in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik’in cesedini 7 saat sonra olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede tarlada buldu. Baba Şenol Bençik “Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi. Yarım saat sonra yeniden aradım ama bir daha haber alamadım, ikisinin de telefonu kapalıydı. ‘Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal’ demiştim” diye konuştu. Bençik, oğlunun yaşasaydı önümüzdeki günlerde askere gideceğini ifade etti.

Öte yandan, Çağlar Bencik’in ağabeyinin de iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Billur Atik’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hasanlar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çağlar Bençik ise bugün defnedilecek.

SEL SIRASINDA 60 SANTİMLİK SU 1,5 TON KALDIRIR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Türk Meteoroloji, Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu “Sellerde 60 santimlik su 1,5 ton kaldırır ve arabaları kaldırıp götürür. Bu yüzden selde kum, çakıl gibi malzemeler bulunduğu için arabalarla sel suyuna girmemek gerekiyor” dedi. İnsanların yürüyerek de sele girmemesi gerektiğini, çünkü bir karış sel suyunun insanları alıp götürebildiğini ifade eden Kadıoğlu, sel yataklarına yerleşim yapılmaması, kamp kurulmaması gerektiğine dikkati çekti.

4,3 HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

İzmir’in Menemen ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe yol açtı. Merkez üssü Menemen olan depremi hisseden bazı vatandaşlar korkarak açık alanlara çıktı. Deprem sırasında iş yerinde olan İsmail Taşdemir, “Daha önce böyle büyük bir deprem hissetmemiştim. Geceyi dışarda geçirebilirim” dedi. İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.