Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sene şehirlerin yaşam kalitesine dair farklı konularda ve istatistiklere dayanan raporlar yayınlayan Numbeo, Asya'nın 2019'daki en sağlıklı şehirlerini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ve hizmetleri ile çağ atlattığı Antalya, listede Bursa ile birlikte Asya’nın en sağlıklı ilk 10 şehri arasında yer aldı.



Antalya’nın dünya çapındaki bu başarıyı yakalamasında Menderes Türel başkanlığındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı hizmetler ve vizyon projeler büyük katkı sağladığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: " Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan 55 kilometreye ulaşan raylı sistem hattı, bisiklet yolları, katlı kavşaklarla ulaşımda sağlanan rahatlık, sorunsuz toplu ulaşım, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı, Boğaçayı Projesi, Sarısu-Alanya-Finike Kadınlar Plajı, Tünektepe Teleferik, Hobi Bahçeleri gibi yeşille buluşan sosyal yaşam alanları, Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi gibi sağlık tesisleri, yaşlı, genç, çocuk, kadın, engelli, emekli herkese yönelik sosyal projeler bu unvanın alınmasında önemli rol oynadı. Başkan Türel döneminde Antalya’nın alt yapısı sorunsuz bir kent haline gelmesi, 32 arıtma tesisi ile 640 kilometrelik Antalya sahilinde tek damla atık suyun arıtılmadan denize bırakılmaması, bu sayede elde edilen Mavi Bayraklı 200 plajı, dünyanın Antalya’yı en sağlıklı kentleri arasında göstermesindeki en büyük etkenlerden oldu."