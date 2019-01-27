Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Çetinöz, beyin kanamasına bağlı serebral palsili ağır engelli olan 9 yaşındaki oğlu Yusuf’la dün akşam saatlerinde Keçiören Ostim hattındaki dolmuştan iddiaya göre çocuğunun bağırdığı gerekçesiyle indirildi.

Anne Çetinöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dün akşam saatlerinde oğlumla işimi bitirdim eve dönmek için dolmuşa bindiğimde dolmuş şoförüne ödeme yapıp yakın bir mesafede ineceğimi belirttim, parayı aldı. O esnada çocuk ağlıyor bağırıyordu. ‘Neden bağırıyor bu’ dedi sert bir üslupla. ‘Engelli’ dedim. Bunun üzerine ‘alın şu parayı inin arabadan’ dedi. Bir iki tane daha müşteri vardı onlardan da ses çıkmadı. Çocuk inmek istemedi dolmuşun içerisinde yerde debeleniyor. Buna rağmen 'ne yardım edeyim' dedi ne de 'yakın yer bir şey olmaz devam edelim' demedi. Çocuğumu sadece yemekle zapt ediyorum ben. İndiğimizde insanlardan yardım istedim. Çünkü araba 15-20 dakika orada müşteri doldurmaya baktı. İnsanlar sadece merakını gidermek için yanımızda durdular. Herhangi bir şey yapılmadı.”



'BİRAZ DAHA KOLAYLAŞTIRSINLAR HAYATIMIZI'

Olayın Keçiören Ostim Aşağı Eğlence ışıklar kavşağında yaşandığını anlatan Çetinöz, çocuğunun beyin kanamasına bağlı serebral palsili ağır engelli olduğunu ifade etti. Çetinöz, “Ağır engelli ama ben sürekli hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. Biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Dolmuşlardan indirmeler, restorana gidiyoruz birken biz iki veriyoruz sırf ses etmesinler diye. Çok az sayıda restoran bizim işimizi konforumuzu biraz daha düşünüyor. Bu anlamda engelliler aforoz edilmiş durumda. Biraz daha kolaylaştırsınlar hayatımızı. Karışmasınlar bize. Dışarı çıkamıyoruz. Ben artık minibüse binmeyi düşünmüyorum. Mümkün mertebede binmiyorum kendim kullanıyorum. Ama daha binmeyi düşünmüyorum. 9 yıldır engelli çocuğum. Tedavi olsun, eğitim olsun en iyi şekilde aldırıyoruz bu anlamda sıkıntı yok. Sadece toplum işimizi zorlaştırıyor. Dışarıya çıkmamız bizi zorlaştırıyor. 4,5 aylıkken bir ameliyat oldu ve ona bağlı engel çıktı” ifadelerini kullandı.



'SADECE ENGEL OLMAYIN BİZE'

Anne Çetinöz, “Sadece engel olmayın bize. Karışmayın, görmezden gelin. Merakınızı gidermek için bakmayın. ‘Ay yazık’ deyip bizim yüzümüze yüzümüze halinize şükretmeyin” çağrısında bulundu.

Çetinöz, daha önce de böyle olaylarla karşılaştığını belirterek, çocuğu bağırdıkça ters ters bakanlar olduğunu, çocuğu devlet okuluna vermek istediklerinde öğretmenden ziyade velilerin istemediğini ileri sürdü.



DOLMUŞÇUYA PARA ve GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Olay sonrasında anne Çetinöz'ün, topluma engellilere yönelik daha fazla duyarlılık göstermeleri konusundaki çağrısına ise Ankara Minibüsçüler ve Esnaf Odası kayıtsız kalmadı. Minibüsçüler Odasının dolmuş şoförüne para ve görevinden uzaklaştırma cezası verdiği öğrenildi.