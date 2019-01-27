Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kentte ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan H.E. ile M.Ç'nin 71 Evler Mahallesi'nde araçla gezdiklerini belirlerdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, kentte 30 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. ile M.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait otomobilde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği belirlenen bir altın bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.