Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Şiphali ve Akbaşlan mahalleleri arasındaki çamlık alanda bulunan çiftlikte yaşandı. İddiaya göre, çiftlik sahibi Özer S. (25) ile çiftliğe küçükbaş hayvan getiren Rahmi A. arasında yer tartışması yüzünden kavga çıktı. İki şahıs da bıçaklarına davranınca ortalık kan gölüne döndü. Arbede sırasında Rahmi A. yaralanırken, çiftlik sahibi Özer S. ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı Rahmi A., yapılan ilk müdahalenin ardından önce İnegöl Devlet Hastanesine, oradan da Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Özer S.'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri ekibinin incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.