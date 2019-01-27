Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 34’üncü kilometresinde Adem E’nin yönetimindeki 46 K 0961 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Minibüste bulunan 4 kişi kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen bir traktörde yüklü su tankeri sayesinde yanan minibüs söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüste soğutma işlemi yaptı. Minibüste maddi hasar oluştu.