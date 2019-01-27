Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 34’üncü kilometresinde Adem E’nin yönetimindeki 46 K 0961 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Minibüste bulunan 4 kişi kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen bir traktörde yüklü su tankeri sayesinde yanan minibüs söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüste soğutma işlemi yaptı. Minibüste maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş’ta seyir halindeki minibüste yangın
27.01.2019 - 17:48 | Son Güncelleme: 27.01.2019 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Etiketler : Kahramanmaraş,
600678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600678.aspx
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