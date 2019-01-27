Hakkari Van karayoluna 15 km uzaklıkta Arslankaya Tüneli civarında çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yola düşen çığdan dolayı Hakkari-Van karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hakkari 114. Şube Müdürlüğüne bağlı karayolları ekiplerinin bölgeye intikal edip uzun çabalarından sonra Hakkari-Van karayolu tekrar ulaşıma açıldı. 