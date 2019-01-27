Hakkari Van karayoluna 15 km uzaklıkta Arslankaya Tüneli civarında çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yola düşen çığdan dolayı Hakkari-Van karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hakkari 114. Şube Müdürlüğüne bağlı karayolları ekiplerinin bölgeye intikal edip uzun çabalarından sonra Hakkari-Van karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü, onlarca araç yolda mahsur kaldı
27.01.2019 - 23:38 | Son Güncelleme: 27.01.2019 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Van karoyuluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Etiketler : Hakkari-Van karayolu,
600696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600696.aspx
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