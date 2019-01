Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu durum bazen hesapsız harcamaktan, bazen mecburiyetten geliyor ama oluyor işte bir şekilde ve sık sık çok acı olaylarla karşılaştırıyor bu durum bizi. Eğer siz de her ay maaşınızı aldığınızda karta yatırıyor ve parasız kalıyorsanız, kart için ödediğiniz her lirayı, yeni harcama için fırsat olarak görmeye başladıysanız, taksit görünce dayanamıyor alıyorsanız, tehlike büyümüş demektir. Onun için gelin şöyle bir plan yapalım:

¥ İlk adım kendinizle yüzleşmek olsun. Bütün borçlarınızı hesaplayın.

¥ Bunun için önce plan kâğıdınıza bütün ayları yazın. Sonra ödemek zorunda olduğunuz borçları ve kart ekstrenizi de alın yanınıza.

¥ Hangi ay ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? Kira, aidat, çocuğunuzun eğitim ve ihtiyaçları için düzenli ödemeleriniz, gıda harcamanız ve faturalarınız... Yani mutlaka nakit olarak yapmanız gereken ödemelerinizi yazın.

¥ Ardından kredi kartınıza hangi ay ne kadar ödeme yapmalısınız, onu da yazın. Çünkü birçoğumuz taksitleri unutuyor, yeni taksit yapıyor ve ödemeyi imkânsız hâle getiriyoruz.

¥ Sonra her ay yapmanız gereken nakit harcamalarla kredi kartına ödemeniz gereken tutarı toplayın. Gelirinizi aşmamışsa borç içinden çıkılabilir durumda demektir.

¥ İşte tam bu sırada bir karar verin ve yeni taksit, zorunlu olmayan harcama yapmayın.

¥ Zorunlu ödemeler ve kart borcu toplamı gelirinizi aşıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Bu durumda yapılacak en iyi iş kredi kartı borcunuz kadar (fazlası asla) kredi çekip bu borcu aylara bölmek olacaktır.

¥ Kredi veya kredi kartı borcunu öderken ‘nasılsa rahatladım’ diye yeni harcama yapmak, borçları çoğaltmak ise yapılabilecek en büyük hata olur. Unutmayın; hedef borç temizlemek. Yeni harcamaya zemin açmak değil.

¥ Bu arada elbette almak istedikleriniz olacak ama gerçekten ihtiyaç mı diye düşünün ve vazgeçin. Ödemeniz bittiğinde kendinize onu ödül olarak alırsınız.

¥ Limiti kartınız değil, siz belirleyin. Hatta kartla ya da kartsız bütün harcamalarınızı küçük bir not defterine yazın ya da ekstrelerinizi buzdolabının üzerine asın ki, vazgeçebilin.

¥ Her ay 100 lira da olsa tasarruf etmeye başlayın. Şimdi yarım gramlık altınlar 110 lira civarında. Bu daha iyi bir yöntem olabilir.

¥ Kredi kartı aslında ödemeleri 1 ay ötelemek, nakit taşıma derdini ortadan kaldırmak için kullanıldığında büyük avantaj. Harcamalarınızı kartla yapıp, tamamını ödediğinizde kârlı çıkan taraf siz olursunuz.