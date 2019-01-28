Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Güneşle gülmek arasında mutlak bir ilişki var. Güneş gördüğümüzde gülümseriz ister istemez. Tabii tersi olduğunda, yani hava bulutlu ve kapalıysa da bir hüzün çöker içimize. Hiçbir sebep yokken surat asar, mutsuz ve gergin oluruz. Uyku ve beslenme düzeni bozulur. Çok yemek, çok uyumak isteriz çoğumuz. Bu olumsuz hisler geçmiyor, 2-3 haftadan uzun sürüyorsa uzmanların deyimiyle ‘kış depresyonu’ yaşıyor olabiliriz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, mevsimsel depresyon, kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha fazla görülüyor. Psikolog Fulya Demir Arıoğlu, kışın iyice azalan güneş ışınlarının mutluluk hormonu olan seratonin salgısını azaltarak depresyonu körüklediğini söyleyerek, bu durumdan çıkmanın yollarını şöyle anlatıyor:

ÖNCE GÜNEŞ

Birçoğumuz plazalarda çalışıyoruz. Açılmayan, güneş geçirmeyen camlarla çevrili her yanımız. Bunun için gün ışığından faydalanmak için fırsat arayın. İş molalarını, yemek saatlerini açık havada geçirmeye çalışın. Öğle yemeği arası 1 saatse, yarım saatini öylesine dolaşmaya ayırın.

SONRA HAREKET

Düzenli spor yapmak zinde olmak, genç kalmak ve mutlu olmak için çok önemli. Buna fırsatınız yoksa haftada 3-4 gün yarımşar saat tempolu yürüyün. Sağlık muhakkak ama kış depresyonuyla başa çık-mada kesinlikle etkili bir yöntem.

TELEFONDAN AYRILINHer boş kaldığınızda telefona sarılmayın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Siz kendi hayatınıza odaklanın. Hele hele telefonla asla yatağa yatmayın. Yatmadan önce sosyal medyada dolaşmak, oyun oynamak kesinlikle uyku sağlığını bozuyor, dinlenmeyi engelliyor. Güne yorgun başlayınca da sinirli hâl kaçınılmaz oluyor.

SEVDİKLERİNİZİ GÖRÜN

Birçoğumuz ‘kim gidecek şimdi’ deyip sevdiklerini ihmal ediyor; yapmayın. Kalkın, bir kahve içmeye gidin onlarla. Ailenizle bir araya gelin. Akrabalık ilişkileri, iyi olmamızda çok önemli. Motivasyonu kesin artıracaktır.

ERTELEMEYİN

Evet, her şeyi çok isteyerek yapmıyoruz ama mecburiyetlerimiz var. Onun için ertelemek yerine önce zor gelenleri yapın. Erteledikçe zorluk gözümüzde daha fazla büyüyor.

SAĞLIĞI UNUTMAYIN

Sağılığınızla ilgili şüpheleriniz varsa birkaç tetkik yaptırın, iyi olduğunuzdan emin olun ki mutluluğunuza katkı yapsın.

YİYECEKLERE DİKKAT

Kışın daha çok yiyoruz dedik ya hani... Hamur işi ve tatlıya gömülüyoruz. Tamam güzel şeyler ama her kış 5 kilo alıp onu vermeye çalışmaktan yorulmadık mı? Yorulduysak karbonhidratı azaltıp yeşil sebzelerden daha çok tüketmeye çalışmalıyız. Kış sebze ve meyveleri... Tabii porsiyonlarına özen göstererek.

OLMAZSA DANIŞINBütün bunları yaptınız ama mutsuzluk hâli devam ediyor, evden çıkmak istemiyor, sürekli ağlamaklı ve tükenmiş hissediyorsanız, bir uzman desteği almaktan çekinmeyin.