Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

¥ Yüzde 100 meyve suyu katkısız mı?

Tüketicilerin büyük bölümünde ambalajlı meyve sularında mutlaka koruyucu madde bulunduğuna dair bir kanı var. Yüzde 100 meyve suları ‘yasalar gereği’ sadece meyvenin kendisini içerir. Yüzde 100 meyve suyuna su, şeker, koruyucu madde gibi katkılar konulamaz. Kanunen yasaktır. Başka bir şey içeremez. İçindeki şekeri kendi şekerinden ibarettir.

¥ Uzun süre nasıl korunuyor?

Koruyucu denince gıdalara bozulmayı önlemek için kimyasal madde konulduğunu anlıyoruz. Meyve suyuna koruyucu madde atılması yasaktır. Zaten buna gerek de yoktur. Ambalajlı meyve suyunun muhafaza süresi pastörizasyon işlemi ile sağlanır. Bu işlem gıdadaki mikroorganizmaların ‘ısı’ etkisiyle etkisiz hâle getirilmesidir. Bu işlemle ambalajlanan meyve suyu açılmadıkça son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur. Açılınca en çok 2 günde tüketilmeli.

¥ Meyve suyunda vitaminler korunur mu?

Meyve suyu üretiminde ilk işlem preslemedir. 100 gram meyve suyundan 93-95 gram meyve suyu elde edilir. Bu arada bir miktar posa ayrılır. Bunlar çekirdek ve kabuktan ibarettir. Zaten yerken de attığımız kısımlar. Miktarı yüzde 5-7 azalır ama vitamininde ‘hiç’ denecek kadar azalma olurken, mineralinde azalma olmaz. 100 gram meyvenin vitamin ve mineral miktarı ne kadarsa 100 gram meyve suyununki de ona yakındır.

¥ Etiketleri okudunuz mu?

En önemli alışkanlığımız bu olmalı. Her aldığımız ürünün etiketini okumalıyız. Ürün nereden, nasıl üretilmiş, son tüketim tarihi nedir, vitamin ve mineral içerikleri kolaylıkla görülebilir ve kolay anlaşılabilir durumda. Mutlaka okuyun. Gönül rahatlığı ile tüketeceksiniz.