Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bazen elmacık kemikleri, bazen şakaklar aydınlatılarak makyaj daha da öne çıkarılmış oluyor. Ayrıca cildin daha sağlıklı görünmesine de etki ediyor. Essence markası, aydınlatıcının en iyi nasıl kullanılacağı konusunda şu bilgileri veriyor:

Kuru bir cildiniz varsa likit aydınlatıcı tercih edebilirsiniz. Bunun için essence’in yüksek pigment içeren likit aydınlatıcısı öneriliyor. Cildiniz hızlı yağlanıyorsa toz aydınlatıcılar daha uygun olacak. Bunun için glow holographic loose powder öneriliyor. Kolay ve pratik uygulama için de highlighter stick kullanılabiliyor.