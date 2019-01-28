Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Mazi Sokağı'nda gece saatlerinde iş yerinden dönen R.Y'yi takibe alan Müjdat K, karanlıktan istifade ederek elindeki çakmağı bıçak gibi R.Y'nin boynuna dayadı. Zanlı, darbettiği ve yere düşürdüğü genç kıza ait cep telefonunu alıp kaçtı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan saldırı nedeniyle şoka giren genç kız, bir süre olay yerinde ağlayarak yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla kendine gelen R.Y, cep telefonunun gasbedildiğini ve darbedildiğini polise bildirdi.

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra gaspçı Müjdat K'nin kimliğini belirledi. Gözaltına alınana zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.