Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Gediz-Kütahya karayolunun 6.kimsinde Eskigediz kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bayram O. yönetimindeki 43 LP 993 plakalı araç ile Osman E.'nin yönetimindeki 45 HD 514 plakalı araç Eskigediz kavşağında çarpıştı.

Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan Zeliha O.(69) Z. O.(23), araç sürücüleri Bayram O. ve Osman E. yaralandı. Yaralılar, olaya yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.