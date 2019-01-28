Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Nilüfer ilçesindeki yaya geçidini her gün binlerce vatandaş karşıdan karşıya geçmek için kullanıyor. Bölgede üst geçit bulunmadığı için yaya geçidini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, hızla gelen duyarsız sürücüler yüzünden ölüm tehlikesi atlatıyor. Bu zamana kadar gerçekleşen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

25 gün önce Trabzon'dan torunlarını görmeye gelen 63 yaşındaki Salih Akyüz de yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayat mücadelesine yenik düşen Akyüz gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nilüfer'de yaya geçidinde bir çok kişinin hayatını kaybetmesine rağmen üst geçit yapılmadığını ifade eden Cengiz Akgüz, “Babam alışveriş merkezinden çıkıp metro istasyonuna giderken yaya geçidinde hızını düşürmesi gereken bir sürücünün dikkatsiz bir şekilde çarpmasıyla ağır yaralandı. Malesef kaybettik. Hem yaya hem de otomobil trafiğinin yoğun olduğu bir kavşak. Burada doğru düzgün hiçbir önlem alınmamış. Sadece yaya geçidinin yanında bir levha var. Ama öncesinde hızın düşürülmesi gerektiğini gösteren hiçbir uyarıcı levha yok Burada bir sürü kaza meydana geliyor. Babama çarpan dikkatsiz sürücü, kazadan sonra vefat gerçekleşmediği için denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. Biz hem hatalı olan bu sürücüden hem de gerekli olan önlemi almamış kurumlardan şikayetçi olacağız. Ben buraya bir üst geçidin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yol yayaların çok yoğun bir şekilde kullandığı bir geçit. Buraya üst geçit şart" diye konuştu.