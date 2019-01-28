Marmaris AKUT arama Kurtarma Derneği Ortaca ilçesinde dağda mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti, Yapılan ihbar sonrası Ortaca’nın Okçular Mahallesi’ne hareket eden AKUT Marmaris ekibi, ip tekniği ile sarp arazide mahsur kalan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
AKUT’tan keçi operasyonu
28.01.2019 - 12:39 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaca Okçular Mahallesinde dağda mahsur kalan keçi Marmaris AKUT ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmaris,AKUT,keçi,
600783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600783.aspx
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