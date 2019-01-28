Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhaneli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ö.’nün kullandığı 16 LMR 11 plakalı otomobil ile Bursa istikametine giden 41 RP 196 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı paramparça olurken, çevredeki vatandaşlar sürücünün imdadına yetişti. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Ö.’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.