Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlerleyen yaşına rağmen çalışması ile herkesin takdirini kazanan Şerife Demir, “Köyden günlük taze ürünler getirerek Fatsalılara satıyorum. Bir esnaf iş yerinin önünde bana yer verdi ve ürünlerimi kışın soğukta, yazın ise sıcak havalarda satmaya çalışıyorum. Köyde yetişen tüm ürünleri burada satıyorum. Yaz aylarında işlerim daha iyi oluyor. Tüm Fatsalıları tezgâhıma bekliyorum” dedi.

Fatsalıların da kendisine sahip çıktığını belirten Şerife Demir, “Ömrüm yettiğince burada satışlarımı gerçekleştireceğim. Devletimizde bana gerekli yardımları yapıyor fakat ben de alışkanlık olduğu için tezgâhımın başından ayrılamıyorum. Soğuk havalar beni fazlasıyla zorlasa da ekmeğimin parası kazanmak beni ısıtıyor” diye konuştu.