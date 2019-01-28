Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.15 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi belediye binası önünde yaşandı. İddiaya göre, tartışan 2 şahıstan 1'i silahını çekerek rastgele 5 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden bir tanesi park halinde duran otomobile isabet ederken, tartışan 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Belediye binası önünde duyulan silah sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde 5 adet boş mermi kovanı bulan ekipler, zanlıların kimliğinin belirlenmesi için soruşturmayı genişleterek çevrede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye alırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.