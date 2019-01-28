Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamam Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri saat 11.30 içeri girdi. Ekipler evde Özbekistan Uyruklu Zubayda Azizova (43) ile Halim Güler'in (54) cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Azizova ve Güler'in şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tahmin ediliyor.
Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu
28.01.2019 - 16:12 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.
Etiketler : İstanbul,Fatih,
600829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/600829.aspx
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