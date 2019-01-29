Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te geçtiğimiz aylarda bir sokak köpeğini temizleyip masaj yapan temizlik işçisinden sonra bu kez de belediye de görev yapan başka bir temizlik işçisi ikinci kez insanlık dersi verdi. Pendik Belediyesine bağlı çalışan Ercan Sezer, cuma sabahı görev yaptığı Ahmet Yesevi Mahallesi’ne bağlı Serdar Sokak’ta bir çöp konteyneri yanında poşet gördü. Gördüğü poşeti merak eden Sezer, poşeti açtığında içinde bir miktar para ve bankamatik kartı olduğunu fark etti. Üzerinde herhangi bir kimlik bulamayan Sezer, poşeti yanına alarak belediyedeki amirine bildirdi. Daha sonra belediyenin de yardımıyla poşetin sahibini bulan işçi, parayı ve kartı sahibine teslim etti. Kaybettiğini düşündüğü parasına kavuşan vatandaş ise hem şaşırdı hem de sevindi. 8 yıldır belediyede çalışan Sezer’in bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.



Poşeti sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Ercan Sezer, "Cuma sabahı mesaiye başladım. Sokakları, caddeleri süpürürken Serdar Sokak’a geldim. Burada çöp konteynerinin olduğu yerde bir poşet gördüm. Poşeti merak ettim. İçini açtım. Bir miktar para buldum. Bu parayı öncelikle korumaya aldım. Sonra kendi birim şefime bildirdim. Onunla birlikte vatandaşın adresini bulabilmek için belediyeden yardım aldık. Çavuşumla birlikte adresi bulduk. Parayı ve PTT kartını kendisine iade ettik. Büyük bir ihtimalle kaybettiğini anlamıştı. Kendisi teşekkür etti bize. Böyle bir insanlık olduğunu bize iletti “ dedi.