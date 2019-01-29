Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşayan Sedat ve Sevda Bekte çifti, ikinci çocukları Yağız'ı 5 aylıkken kilo problemi nedeniyle doktora götürdü. Yapılan araştırmalar sonucu çocuğa "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye bebeğin tedavisi için yurt dışında bulunan ve SGK kapsamı dışında olan 4 bin 441 dolar değerindeki ilacın kullanması gerektiğini söyledi. İlacın hastalık tanısının dışında kaldığını dile getiren aile, ilacı alacak güçlerinin olmadığını belirtti. Bebeklerinin hastalık tanısına göre ilacın SGK kapsamına alınmasını isteyen aile, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanı ve yerel yönetimlerin konuyu araştırması sonucu ilaç SGK kapsamına alınarak Yağız bebek ücretsiz olarak ilacına kavuştu.

İlacı alır almaz kullanmaya başlayan Yağız bebek önce kilo vermeye başladı. Fakat ilaca vücudunun bağışıklılık kazanması üzerine Yağız bebek hızla kilo almaya devam etti. 55 kiloya kadar çıkan Yağız bebek kiloya bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

Sosyal medya hesabından Yağız bebekle ilgili bir paylaşım yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yağız bebeğin emin ellerde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

"VERDİĞİMİZ İLAÇ ETKİ ETMİYOR"

OMÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Aydın, Yağız'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yağız bebeğin nadir görülen bir hastalığa tutulduğunu belirten Aydın, "Yağız bebeğin iştah merkezi aşırı çalışıyor. Doymak nedir bilemiyor. Bunun nedeni doyma hissini bildiren leptin hormonunun eksikliği. Leptin eksikliği tedavisi günümüzde mümkün. Yağız bebeğe leptin tedavisine başladık. Başlangıçta güzel yanıt aldık ancak daha sonra direnç gelişti. Artık verdiğimiz ilaç etki etmiyor. Tekrar kilo almaya devam etti. Aşırı kilo onun hem nefes almasını hem de diğer vücut fonksiyonlarını zora sokuyor. Bu durum zaman zaman kendini yoğun bakıma yatacak kadar hasta duruma düşürebiliyor. Bununla ilgili yurt dışında deneysel ilaçlar var. Onlarla ilgili yurt dışı yazışmalarımız devam ediyor. İnşallah olumlu sonuçlanacak. Biz Yağız'da leptin tedavisine başladığımızda güzel sonuçlar aldık. Kilo da verdi. Ama bir süre sonra vücut ona karşı direnç geliştirdiği için; dozu yükseltmemize rağmen verdiğimiz ilaç etki etmiyor. Yağız şu anda 3 yaşında. 3 yaşındaki bir çocuk normalde 15-16 kilo iken Yağız şuan 55 kilo. Maalesef kilo almaya da devam ediyor" dedi.