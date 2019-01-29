Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 22 Ocak'taki Tarsus Kulak Mahallesi'nde dereye düşerek kaybolan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı’nın Tarsus ilçesinde bulunan ailesini ziyaret ederek, sürdürülen arama çalışmaları hakkında aileye bilgi verdi.

Ziyarette Vali Su'ya, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar eşlik etti.

Yapılan arama çalışmalarıyla ilgili Nihat Kaylı’nın eşi Aysel Kaylı ve yakınlarına bilgi veren Vali Su, itfaiye, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD, sağlık ve diğer ilgili kurum personellerinin katılımıyla devam eden arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.