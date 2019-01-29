Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat Elmadağ Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fas uyruklu erkek turist, iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen turistin cebindeki 600 doları alan kişiler koşarak kaçtı. Gaspçıların peşinden koşan turist çevredekilerden yardım istedi. Yere yığılan turist için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Faslı turist olay yerine gelen polis ekiplerine gasp edildiğini söyledi. Olay yerinin yanındaki bir otelin güvenlik kameralarına bakmak için götürülen turist ayakta durmakta güçlük çekerken, tekrar yere yığıldı. Daha sonra polis aracına alınan turist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.