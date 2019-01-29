Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kış operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Çatak ilçesi Körüklü Mahallesi kırsal alanında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağara olduğu duyumunun alınması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet hazır EYP düzeneği, 3 adet fünye, 15 metre kablo, 1 çift ayakkabı, 1 adet güç kaynağı, 16 adet pil, 1 şemsiye teli, 1 alüminyum folyo, bol miktarda muhtelif tıbbi ve son kullanma tarihi henüz geçmemiş olan yiyecek malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.