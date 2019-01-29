Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ömerbey Mahallesi'ndeki Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Murat Efe Narin, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla futbol oynarken başını kale direğine çarptı. Teneffüs zili çaldı tüm öğrenciler okula girdi. Ders sırasında kulağında ve başında şiddetli ağrı hisseden küçük çocuk, öğretmeninden 'Başımı vurdum, kulağım ağrıyor' diyerek eve gitmek için izin istedi. Ancak küçük çocuğa izin verilmedi. Okul çıkışı evine giden Murat Efe Narin akşam evde okulda yaşadığı olayla ilgili annesine bir şey anlatmadı. Annesiyle birlikte yemek yiyen ve bir süre bilgisayar oynayan Murat Efe, uykuya daldı. Sabah çığlık atarak uyanan küçük çocuk annesinin kucağında can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Murat Efe Narin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

"KALP MASAJI YAPIP KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Yaşadığı kabus dolu dakikaları anlatan anne Pervin Narin, "Efe, akşam ödevlerini yapıp, ders çalıştıktan sonra yatağına geçerek uyumaya başladı. Sabah 08.15’de baş ağrısı nedeniyle evde çığlık atarak uyandı, gözlerimin önünde son nefesini verdi. Kalp masajı yaptım, suni teneffüs yaptım ama yaptığım an burnundan kan gelmeye başladı ve oğlum hayatını kaybetti. O sırada ben çıldırdım, sağlıklı çocuğa ne olabilir, yatarken hiçbir şeyi yoktu. Akşam yemeğimizi yedik, ders çalıştık, bilgisayar oynadı, uyudu, hiçbir sorun yoktu" diye konuştu.

TAZİYEYE GELEN ARKADAŞLARI OKULDA OLANLARI ANLATTI

Oğlunun okulda başını direğe çarptığını ve yaşanan olayları eve taziyeye gelen sınıf arkadaşlarından öğrendiğini belirten Pervin Narin, "Ölümünden 2 gün sonra Murat Efe’nin bütün arkadaşları baş sağlığına geldi. Geldiklerinde öğrendim ki, okulda başını direğe vurmuş, öğretmeninden izin istemiş, öğretmen izin vermemiş, ben o an kendime geldim. Duyar duymaz karakola gittim, suç duyurusunda bulundum" dedi.

"HABER VERMEDİNİZ BARİ AMBULANS ÇAĞIRSAYDINIZ"

Olayla ilgili şikayeti sırasında güvenlik kamera görüntülerini izleme fırsatı bulduğunu anlatan Narin, "Polisle beraber kamera kayıtlarına baktığımızda oğlum başını direğe vuruyor. O sırada orada nöbetçi öğretmen var ama oğluma hiçbir müdahale edilmiyor. Efe sınıfa gittiğinde öğretmenine ağlayarak "başımı vurdum, kulağım ağrıyor öğretmenim" diyerek izin istemiş. O sırada arkadaşları buz aramaya gitmiş ama bulamamışlar. Buz bulamadıkları için oğluma hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Müdahalede bulunmadınız, bari ambulans çağırın, muayene ettirin. Okulun yan tarafında sağlık ocağı var, götürüp en azından bir kontrol ettirebilirlerdi. Eğitimci olmuşlar ama hiçbir şekilde insan olamamışlar, kesinlikle şikayetçiyim" dedi.

Çocuklarına tek başına baktığını söyleyen acılı anne,"Annemle beraber yaşıyorum, avukat tutacak param yok, başka çocuklara zarar gelmemesi için bu işin peşini bırakmayacağım, Bursa Barosu'ndan avukat istiyorum. Benim içim yandı, başka kimsenin içi yanmasın. İlaçlarla ayakta kalıyorum, benim çocuğum neşeli, mutlu, esprili bir çocuktu, şimdi elimde sadece fotoğrafları kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Okul yöneticileri ise olayla ilgili açıklama yapmak istemedi. Polisin okulda yaşanan olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.