Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Cide ilçesine tatil için gelen N.O. idaresindeki 34 UY 1707 plakalı otomobil ile Cide’den Bartın yönüne giden H.P. idaresindeki 38 GR 860 kamyon, Cide ilçesine bağlı Yenice Köyünde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.O. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri E.O, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.O’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası her iki araçta hasar meydana gelirken, Cide-Bartın karayolunda ulaşım yaklaşık 3 saat aksadı.