Kaza, sabah saatlerinde, Biga'ya bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı firmaya ait 2 TIR, Bandırma- Çanakkale yönünde giderken, TIR'ın sürücüsü Y.E., önüne aniden koyun sürüsü çıkınca frene basarak, durdu. Bu sırada arkadan gelen TIR'ın sürücüsü M.G. ise duramayıp, Y.E.'nin aracına çarptı. Kazada TIR'ın içinde sıkışan M.G., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı M.G.'nin cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Biga'da tırlar çarpıştı: 1 ölü
29.01.2019 - 14:44 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, aynı firmaya ait tıra arkadan çarpan tır sürücüsü M.G., hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : tır kazası,Biga,
601050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601050.aspx
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