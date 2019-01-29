Kızılcakent Mahallesi'ndeki arazisine çalışmaya giden Saib Erdoğan'ın (62), akşam eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Erdoğan'ın cesedi uçurumda bulundu. Erdoğan'ın traktörüyle 15 metrelik uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te kayıp çiftçinin cesedi uçurumda bulundu
29.01.2019 - 21:13 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçinin cesedi uçurumda bulundu.
Etiketler : Gaziantep,
601125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601125.aspx
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