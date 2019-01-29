Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılcakent Mahallesi'ndeki arazisine çalışmaya giden Saib Erdoğan'ın (62), akşam eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Erdoğan'ın cesedi uçurumda bulundu. Erdoğan'ın traktörüyle 15 metrelik uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.