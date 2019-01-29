Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri Selimpaşa Kıble Sokak'ta bulunan 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikadan duman çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Çatalca, Mimarsinan, Silivri ve Selimpaşa'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangında yoğun duman oluştuğu görüldü. Akşam saati olması nedeniyle fabrikada işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.