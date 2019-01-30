Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu yönetimindeki minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) hayatını kaybetti. Gündoğdu ve Fidancık'nın cenazeleri Sungurlu belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerinde ölen sürücüye ait çalan telefonu açan polis acı haberi veremedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

