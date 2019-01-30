Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazıları için de eğlenceye dönüştü. İlçede yaşayan Feyzi Bakin isimli vatandaş, pikap tarzı aracının bagajına 2 metre boyunda kardan adam yaptı. 2 saat içinde yaptığı kardan adamla şehir turu atan Bakin, görenlerin büyük ilgisini çekti. İnsanların dikkatini çekmek için böyle bir çalışma yaptığını ve başarılı olduğunu dile getiren Feyzi Bakin, “Çocuklar da bunu çok seviyor. Ondan dolayı bu kardan adamı yaptım. İlgi çekmek hayalimdi, şükür yaptım. Bundan sonra herkesin ilgisini çekmek ve karın ne kadar önemli olduğunu yansıtmak için şehir için de arabamın arkasında gezdirmeye devam edeceğim” dedi.

İlçe sakinleri de arabanın arkasındaki kardan adamla fotoğraf çekmek için sıraya girdi.



