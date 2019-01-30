Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun hayvan varlığı açısından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle manda sayısında Türkiye’nin ilk sırasında yer alan Samsun, büyükbaş hayvan, kanatlı hayvan sayısı ve balık üretiminde önemli bir yere sahip.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK MANDA SAMSUN'DA VAR

Samsun’da 106 bin 49 kültür sığırı, 203 bin 604 melez sığır ve 75 bin 584 yerli sığır olmak üzere toplam 385 bin 237 sığır var. Ayrıca 19 bin 896 adet de manda var. Mandalarla birlikte Samsun’da toplam 405 bin 133 adet büyükbaş hayvan bulunuyor. Samsun, Türkiye genelinde manda sayısında 1. sırada, büyükbaş hayvan varlığı bakımından da 9. sırada yer alıyor. Samsun’da, genellikle holstein, montofon, simental ve jersey ırkları ile bunların melezleri hakim.

Samsun’da ayrıca 218 bin 920 koyun, 25 bin 108 adet de keçi bulunuyor. Samsun’da toplam 244 bin 28 küçükbaş hayvan bulunuyor.



Türkiye süt üretiminin yüzde 3,55’i, kırmızı et üretiminin yüzde 0,86’sı ve su ürünleri avcılık ve yetiştiriciliğinin yüzde 10,26’sı Samsun’dan karşılanıyor. Son yıllarda Samsun, organik tavuk eti ve yumurta üretimi ile ön plana çıkan iller arasında yer alıyor. Yumurta üretimi açısından da 81 il içinde 13. sırada bulunuyor.



Kanatlı hayvan sayıları bakımından da oldukça zengin olan Samsun’da 1 milyon 641 bin 800 adet et tavuğu, 1 milyon 675 bin 23 adet yumurta tavuğu, 20 bin 725 adet hindi, 35 bin 652 adet kaz ve 28 bin 309 adet ördek bulunuyor.

Arı kovanı açısından da oldukça zengin olan Samsun’da toplam 83 bin 202 kovan bulunuyor.



Denizcilik açısından da oldukça gelişmiş olan Samsun’da 310 adet 10 metreden küçük D plakalı deniz balıkçı gemisi, 10-12 m arasında 31 adet deniz balıkçı gemisi,12-15 m arasında 8 deniz balıkçı gemisi ve 125 adet 15 metreden büyük deniz balıkçı gemisi bulunuyor. 112 adet de içsu balıkçı gemisi bulunan Samsun’da toplam 586 adet balıkçı gemisi mevcut.