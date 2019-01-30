Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile birlikte 61 mahalle ile 118 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Karın bugün sabah saatlerinde etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar da ev ve ahırlarının üzerlerindeki ve önlerindeki karları kendi imkanlarıyla temizlemeye başladı.

Bahçesaray yolunun geçtiği bölgede rüzgarın da etkisiyle bazı yerlerde 3 metre yüksekliğinde kar birikintileri oluştu. Trafik uyarı levhalarının kara gömüldüğü görüldü. Ekipler, yolun açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoldan geçen minibüs şoförleri, eski kışların daha çetin geçtiğini hatırlatarak, ekiplerin hemen yolları açtığını söyledi.