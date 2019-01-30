Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde meydana geldi. Yunusemre ilçesindeki Üçpınar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, devriye gezdikleri sırada şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi durdurmak istedi. Devriye ekibini fark eden zanlılar koşarak kaçmaya çalışırken, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada hırsızlıktan suç kaydı bulunan H.A. (20) ve uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunan K.İ.’nin (29) Manisa T Tipi Açık Cezaevinden kaçtıkları belirlendi. Saat 18.30 sıralarında cezaevinden firar ettikleri belirlenen şahıslar, 2 saat sonra yakalanarak tekrar kaçtıkları cezaevine götürüldü.