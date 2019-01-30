Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.