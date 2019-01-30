Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin’de 1 kilogram eroin ele geçirildi
30.01.2019 - 15:16 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Etiketler : Mardin,eroin,
601236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601236.aspx
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