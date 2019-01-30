Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmasından sonra yeniden yargılanan sanık aynı cezaya çarptırıldı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Bunyak, maktul Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini açıkladı.

Duruşma savcısı, eylemin vehameti, sanığın eylemi sonrası soruşturma ve yargılama aşamasında maddi hakikati başkalaştırmaya yönelik beyanlarının da dikkate alınarak, Bunyak'ın "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mütalaayı kabul etmeyen Bunyak, "Çok rahatsızdım. Avukatımın savunma yapmasını istiyorum. Bu hastalık yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Tedavi olmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

OLAY

Karabağlar ilçesinde 2014 yılında Eda Okutgen, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıkla ilgili karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bozulmuştu. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelen rapor, eksik bulunduğundan dolayı dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kuruluna gönderilmişti.