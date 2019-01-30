Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Galip Yıkılmaz (51) eşi Seyran Yılmaz (47) ile köy içerisinde otomobilinde seyir halindeyken, aynı köyden olduğu iddia edilen Tayfun A., Taner A. ve Elvan A. tarafından çapraz ateşe alındı. Olayda yaralanan Galip Yıkılmaz ve eşi Seyran Yılmaz ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Galip Yıkılmaz hastanede hayatını kaybederken, Seyran Yılmaz’ın tedavisi devam ediyor. Jandarma olayla ilgili Elvan A.’yı gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheliler ise aranıyor.