Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Selim A. yönetimindeki 06 PRF 46 plakalı otomobil yağmur nedeniyle ıslak olan yolda savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yatarak yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü Selim A., takla atan otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan Selim A., aracın düzeltilip çekiciye yüklenmesine de yardım etti, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.