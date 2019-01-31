Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Göktürk’te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.