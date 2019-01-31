İstanbul Göktürk’te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Göktürk’te yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
31.01.2019 - 00:38 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 00:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Göktürk’te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Etiketler : İstanbul,
601320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601320.aspx
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