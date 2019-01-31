Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulluların yolda günün yorgunluğunu müzikle atabilmeleri için “İyi Akşamlar İstanbul” projesini hayata geçirildi. Buna göre, metro istasyonları ve Şehir Hatları vapurlarında belirlenen güzergahlarda, her gün saat 16.00-19.00 arasında profesyonel müzisyenler sahne alacak. İstasyonlarda küçük konser alanları oluşturulurken müzisyenler her gün aynı saatlerde canlı performans sergileyecek. Çeşitli enstrümanların kullanılacağı performanslarda, gruplar, cazdan klasik Türk müziğine, dünya müziğinden Türk halk müziğine, klasik Batı müziğinden pop müziğine geniş bir repertuvarla sahne alacak.