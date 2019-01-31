Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Korgun ilçesi Karatepe köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Mehmet Şahin'in yaşadığı evde yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye vanalarıyla yangına müdahale edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından AFAD ekipleri tarafından 85 yaşındaki Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor.