Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toprakkale'ye bağlı Tüysüz beldesi yolunun kenarında yerde yatan kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Ekipler, cesedin Tüysüz beldesinde yaşayan Ahmet Ayyıldız'a (38) ait olduğunu belirledi. Bu arada, Ayyıldız'a ait olduğu tespit edilen motosiklet de olay yerinde bulundu.

Ayyıldız'ın vücudunda taş ve sopayla vurulmaya bağlı çok sayıda darp izine rastlandı.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.