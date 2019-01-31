Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli merkeze bağlı Asilbeyli köyünde bir işletmede hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri ve işletme sahibi K.K. tarafından işletmede yapılan kontrolde, 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar, 1 adet trafo ve 100 metre kadar bakır kablonun çalındığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede H.A. isimli şahsa ait kimlik bulundu. Bulunan kimliğin sahibi hakkında yapılan araştırmada, 2017 yılı Mayıs ayında meydana gelen bir hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli H.A. ifadesinde hırsızlık olayını L.S. ve K.S. isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla L.S. ve K.S. isimli şahıslar da gözaltına alındı.