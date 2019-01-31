Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı markette boşanma aşamasındaki Mardinli eşi tarafından darp edilen Nagihan K. (26) ve ailesi yaşanan olayları detaylarıyla birlikte anlattı. Nagihan K., “Eşimden şiddet gördüğüm için bu haldeyim. Boşanma davamız devam ediyor. Çalıştığım markete gelip beni ve çocuğumu öldüreceğini söyleyip ve bardak kırıp yüzüme vurdu ve ardından da darp etti. Daha önce de Mardin’de otururken beni darp etti. Bir ay önce annemi darp etti. 2015’ten beri mahkeme sürüyor sürekli erteleniyor." dedi.

OLAY ANINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan Nagihan K., “Markette depodaydım. Yemek yemek için arkadaşla beraber inmiştik. Merdivenlerden çıkıyordum, karşı karşıya geldik. Geldiğinde oturdu. Ben de ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. 'Anlaşmalı boşanalım' dedi. Ben de ‘mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş’ dedim. Daha sonrasında 'boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim' diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım, arkadaştan polisi aramasını istedim.

KAFASINI DUVARA VURUP, YUMRUK ATTI

"Erdal K. yukarıda bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu. Müdahale etmeye çalıştım ama beni aldı, kafamı duvara vurdu, yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riskim olduğundan bahsettiler. Psikolojik olarak mahvoldum. Olayları CİMER’e yazıyorum, yardım istiyorum. Artık can güvenliğimden korkuyorum çocuğumun can güvenliğinden korkuyorum. Bunun için en kısa zamanda dosyaların çözülmesini istiyorum. Gerektiği cezayı almasını istiyorum. Dosyalarla alakalı bakanların da bu konuya müdahale etmesini istiyorum.” diye konuştu.

'KAÇALIM MI NE YAPALIM?'

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Nagihan K.’nın babası Hasan Arslan ise "O çocuğu (kendi çocuğu) size bırakmayacağım' diyor. 'Ben o çocuğu alıp Kobani'ye götüreceğim, onu gerilla yapacağım' diyor. Bu konuyla alakalı çok mağduruz. Bizi sürekli tehdit ediyorlar. Kaçalım mı yani ne yapalım?Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka gidecek yerimiz yok. Sürekli kadınlara şiddet uyguluyor. Benim kızımı, eşimi darp etti ve aynı şekilde ağabeyinin eşini de darp etmişti. Biz devletimizden yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

'BENİM KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTMESİN'

Erdal K. tarafından darp edilen Nagihan K.’nin annesi Zeliha Arslan ise "Bundan bir ay önce AVM’de beni darp etti. Çocuğunu istedi benden. Oğlumla beraber çocuğu alıp gittik. O esnada bana ‘benim boşanacağımı mı zannediyorsunuz. Ben boşanmayacağım, hepinizi öldüreceğim’ dedi. Daha sonra orada bana vurdu. Ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Bu konuyla ilgili yardım istiyoruz. Sürekli tehdit ediyor bizi. Bir kadın cinayetine de benim kızım gitmesin." açıklamasında bulundu.