Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ.'nin, aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile de ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü üzerinde durulduğu belirtildi.

Bu arada, Serdal İ.'nin Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi. Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cesetleri otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.

Genç kadını öldürüp intihar etti Muğla’nın Fethiye ilçesinde Serdal İncedayı (44), bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı (20) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.