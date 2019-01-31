Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İsmail Sönmez isimli bir işçi hayatını kaybetti.