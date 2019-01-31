Olay, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İsmail Sönmez isimli bir işçi hayatını kaybetti.
Son dakika...Kırıkkale'de akaryakıt deposunda patlama: 1 ölü
31.01.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesinde akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Kırıkkale,petrol deposu,
601489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601489.aspx
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